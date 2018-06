Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si terrà a Milano, il prossimo 2 luglio alle 11, presso la Casa dei Diritti in Via De Amicis 10, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Una Goccia d’Acqua per il Centrafrica”, promosso da Amici per il Centrafrica Carla Maria Pagani ONLUS, da 17 anni presente attivamente in RCA al fine di sostenere e creare opportunità di sviluppo. Il progetto, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, ha lo scopo di coinvolgere sul tema dell’acqua potabile in Repubblica Centrafricana. Fondamentale è il dimostrare e il far capire come una risorsa primaria come l’acqua sia, nelle terre africane, un elemento di difficile reperibilità. Da ciò nasce il progetto di sensibilizzazione “UNA GOCCIA D’ACQUA PER IL CENTRAFRICA”: una tensostruttura verrà installata in piazza Duca D’Aosta a Milano, dal 7 al 15 luglio, al fine di far scoprire la reale problematica nel reperire l’acqua in Centrafrica. E’ una risorsa presente in abbondanza nel sottosuolo ma difficoltoso né è l’accesso ed il filtraggio necessario per garantirne l’utilizzo. La tensostruttura, sviluppata in 2 aree, vuole proporre un’experience sensoriale tra informazione ed intrattenimento, un’interazione perlopiù immersiva che rende il visitatore parte attiva del progetto. Tutto ciò volto a trasmettere un messaggio univoco e di forte contrapposizione: abbondante presenza di acqua nel sottosuolo in antitesi con l’incapacità di rendere tale risorsa accessibile e potabile. Cosa realmente significa in Africa ottenere anche una sola e semplice goccia d’acqua? Durante la conferenza stampa del 2 luglio, Pierpaolo Grisetti, presidente di Amici per il Centrafrica ONLUS, spiegherà l’importanza e l’iter del progetto “UNA GOCCIA D’ACQUA PER IL CENTRAFRICA”. La conferenza avverrà con il Patrocinio del Comune di Milano e alla presenza di alcuni testimonial ACA quali: Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton, il giornalista sportivo Guido Bagatta e l’ex calciatore di Inter e del Barcellona Francesco Coco. Hashtag ufficiali #amicicentrafricaonlus #unagocciadacqua