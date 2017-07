"Una merenda da leccarsi i baffi": l'8 luglio, gratis, a Cat Suite Home

Sabato 8 luglio Cat Suite Home invita i bambini e i loro genitori a Una merenda da leccarsi i baffi, un momento conviviale gratuito con accesso su registrazione.

Mara di Noia, veterinaria specializzata in alimentazione vegana, preparerà per gli ospiti e per i gatti della pensione una merenda sana e rinfrescante. Nel corso del pomeriggio inoltre, Elena Sposito, esperta in pet therapy, accompagnerà l'incontro tra bambini e animali.

Per partecipare è necessario scrivere al seguente indirizzo: info@catsuitehome.it.