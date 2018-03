Una notte a revolution

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Mercoledì 21 marzo Club Silencio sbarca a Milano alla Fabbrica del Vapore, in occasione della psichedelica mostra Revolution. Ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Club Silencio, il progetto ha ottenuto grande successo a Torino, valorizzando e promuovendo il patrimonio storico-culturale dei musei e degli edifici storici d’Italia attraverso l’organizzazione di iniziative serali. A partire dalle 19.30 i visitatori saranno accolti da un grande aperitivo a buffet, wine bar targato Winelivery, e da un dj set interamente dedicato alla musica in vinile degli anni '60 - '70. Il pubblico sarà, quindi, pronto a catapultarsi negli anni che hanno cambiato la storia musicale, culturale e socio-politica a livello mondiale e ai quali è dedicata la mostra Revolution. Un evento esperienziale, fatto per far rivivere ai partecipanti atmosfere, memorabilia, oggetti di design, arte, grafica e musica di quegli anni. Promossa e coprodotta dal Comune di Milano, Fabbrica del Vapore e Avatar - Gruppo MondoMostre Skira, la mostra, nata dalla collaborazione con il Victoria and Albert Museum di Londra, sarà accessibile per tutta la serata fino allo scoccare della mezzanotte. Per partecipare all'evento è necessario accreditarsi al seguente link: http://silencio.it/revolution/