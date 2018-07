Club Silencio torna a Milano, martedì 17 luglio con Una Notte al Museo del Risorgimento.



Ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Club Silencio, il progetto ha ottenuto grande successo a Torino, valorizzando e promuovendo il patrimonio storico-culturale dei musei e degli edifici storici d’Italia attraverso l’organizzazione di iniziative serali. Il fil rouge che lega le serate del progetto è offrire una nuova esperienza socio-culturale ai cittadini, dando loro la possibilità di riscoprire le grandi realtà culturali in un contesto meno istituzionale.



A partire dalle 19:30 i visitatori saranno accolti da un aperitivo a buffet e accompagnati dal djset curato da Dario Palumeri. Durante la serata sarà possibile visitare le sale del Museo del Risorgimento, nel settecentesco palazzo Moriggia progettato da Giuseppe Piermarini.





Per poter partecipare all’evento è necessario accreditarsi su: http://clubsilencio.it/risorgimento/?src=fbev





Aperitivo dalle 19:30 alle 20:45 aperitivo, 1 consumazione e visita museale 25€

dalle 21.45 circa Post aperitivo 1 consumazione + visita museale 15€



www.clubsilencio.it



Evento FB: https://www.facebook.com/events/198737794306009/



Museo del Risorgimento: Via Borgonuovo, 23, Milano