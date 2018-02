Una notte all'opera

La fantastica magia del teatro d'Opera in uno spettacolo incantato.

Arie d’Opera e coreografie di Danza in un racconto senza tempo.

Le storie e i dietro le quinte dei suoi protagonisti, la soprano, i danzatori, il custode del teatro, il truccatore, il coreografo, il direttore d’orchestra, il costumista, il tenore e l’attore di teatro.



Per info e prenotazioni: 3701217473

Ci trovate anche su WhatsApp e sul canale Telegram Teatro Guanella NEWS