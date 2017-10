"Una poltrona per Te": da ottobre a giugno teatro gratis per gli under 26

Da ottobre 2017 fino a giugno 2018 per i cittadini sotto i 26 anni è possibile prendere parte all'iniziativa Una poltrona per Te, che consente di assistere gratuitamente a oltre 40 spettacoli in programma nei teatri di Milano.

Per prenotare è necessario registrarsi sul sito di Una poltrona per Te, scegliere lo spettacolo, controllare la propria casella mail e ritirare il biglietto a teatro. Per ogni spettacolo è possibile usufruire di un massimo di due inviti; solo in caso di minore, il secondo invito può essere utilizzato da un accompagnatore sopra i 26 anni (che in ogni caso deve essere maggiorenne). Possibilità di prenotare un solo spettacolo per data. Le prenotazioni chiudono un giorno prima dell'inizio dello spettacolo.

Aderiscono all'iniziativa: Teatro Elfo Puccini, Teatro Franco Parenti, Teatro Filodrammatici, Teatro Carcano, Teatro della Cooperativa, Teatro Sala Fontana, Triennale, Teatro Cinema Martinitt, Manifatture Teatrali Milanesi, Teatro Out/Off, Teatro del Buratto, Teatro Menotti, Teatro Ringhiera, Pacta dei Teatri Oscar, Teatro Libero, Campo Teatrale, Teatro i, Olinda, Teatro di Milano, Piccolo Teatro e Carlo Colla e figli. Qui la stagione 2017/2018.