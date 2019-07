Arte da mangiare mangiare Arte e MAF – Museo Acqua Franca

presentano

“Una ricetta per Antonio Boschi e Marieda Di Stefano”

Martedì 30 Luglio 2019 dalle ore 19.30 alle ore 21:00

Casa Museo Boschi Di Stefano

Via Giorgio Jan 15, Milano - Terzo Piano



L’associazione Culturale Arte da mangiare mangiare Arte e MAF – Museo Acqua Franca in collaborazione con Casa Museo Boschi Di Stefano organizzano l’evento “Una ricetta per Antonio Boschi e Marieda Di Stefano”.

Ospitato al terzo piano di Casa Boschi, l’appuntamento rientra nel progetto “Il Museo che sale”, palinsesto che include concerti e conferenze accolti ogni martedì e giovedì dell’estate al terzo piano della palazzina di via Jan 15.



In Casa Museo Boschi l’eredità di Marieda e Antonio è senza tempo e la vasta collezione d’Arte che i due hanno lasciato e che ricopre i muri dell’appartamento emoziona chiunque vi entri. Il Museo conta circa trecento opere, ma il lascito dei coniugi non si ferma al visibile, si percepisce. Dall’appartamento al laboratorio di ceramica fondato da Marieda negli anni ’50, la loro casa parla, è viva, e oggi come allora, tra le sale e i corridoi, è possibile rivivere quell’atmosfera unica che ricrea lo stile di un’epoca.

Antonio e Marieda erano soliti aprire la Casa per serate e cene a cui invitavano artisti e personaggi di rilievo della Milano di quei tempi. Vere e proprie agapi in cui si dibatteva di Arte e di Vita e che rappresentavano il cuore pulsante della palazzina.



Per ricordare quei momenti, il Movimento Arte da mangiare mangiare Arte invita ad una serata insolita in cui verranno lette ricette d’arte scritte dagli artisti in omaggio alla coppia eterna. Il tutto accompagnato da un brindisi augurale.

La collezione di ricette sarà donata all’archivio di Casa Museo Boschi Di Stefano.

Tra gli artisti partecipanti:

Marisa Cortese, Fabio Fondacci, Mario Diegoli, Li Ding, Vito Giacummo, Uberto Gianoli, Mari Massari, Edy Persichelli, Etta Rossi, Studio Pace10, topylabrys, Ada Eva Verbena.





Il progetto è ideato e depositato da Ornella Piluso in Arte topylabrys direttore artistico di Arte da mangiare mangiare Arte con la curatela di Monica Scardecchia



Per informazioni: info@artedamangiare.it

Tel. 02 39843575 - Cell. 340 3406871