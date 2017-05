Una serata di successi pop a teatro

Una serata di beneficenza a favore de Il Balzo Onlus, venerdì 19 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Fellini di Rozzano in viale Lombardia, 53. Una serata a suon di musica d'autore e musica latina con Alex e la Non mollare mai Band, con la partecipazione di Carlo Smith e un repertorio di tributo al grande cantautore italiano Gigi D'alessio. Per prenotare e acquistare i biglietti scrivere a: info@ilbalzo.com Oppure telefonare al numero: 02 57 50 52 64. L'intero ricavato sarà devoluto alla Cooperativa Il Balzo Onlus. Per saperne di più visita il sito: www.ilbalzo.com

