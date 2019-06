"Una storia straordinaria"

Luis Centeno è un portoricano che, all’età di 3 anni, è emigrato con la sua famiglia a Filadelfia negli Stati-Uniti. Girando per le strade della città, si mise nei guai e all’età di 11 anni finì in carcere! A 13 anni pensò di suicidarsi. Quell’estate, i membri della sua gang lo convinsero ad andare ad un campeggio fuori città dove dicevano si potesse praticare l’equitazione e incontrare un sacco di ragazze. Senza uno scopo, decise di andare per sfizio.

Venite a scoprire cosa è successo al campeggio che gli ha cambiato la vita.

Centeno è rimasto nei successivi 40 anni nelle zone più povere della città per aiutare i tossicodipendenti, gli abusati, quelli con tendenza suicida e quelli che soffrono di depressione. Grazie al suo passato burrascoso, riesce ad aiutare gli altri!

https://www.youtube.com/watch?v=00hpbfSNayA&t=13s