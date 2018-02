Lo spettacolo Una tranquilla rapina in banca è il secondo appuntamento della Trilogia noir – Tre spettacoli semiseri tra omicidi, sigarette e donne fatali di e con Giorgio Ganzerli.



Perché Giulio Fracassi, un tranquillo insegnante di lettere, attivo da anni in politica e nel sociale decide un giorno di fare una rapina in banca? Per far contenta la sua fidanzata.



Giulio però si troverà subito circondato e in diretta televisiva. Obbligato a fare ostaggi si fa convincere dall’unica cliente della banca a non arrendersi e a inventarsi una storia per le TV e i social. In poco tempo Giulio diventa un eroe nazionale amato come un Robin Hood ma odiato dai potenti.



Riuscirà Giulio a evitare la prigione?



Ecco un altro monologo comico, dove gli intrecci dei personaggi danno vita a una storia

ricca di colpi di scena, che di ogni personaggio svela la vita privata con manie, vizi, segreti, follie perché la normalità, come scriveva Alda Merini, “è un’invenzione di chi è privo di fantasia”.



