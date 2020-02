Una visita speciale per conoscere l’organo del Duomo

Sabato 9 maggio al Duomo di Milano arriva una visita speciale per adulti e bambini.

La visita

Una straordinaria opportunità per conoscere l’organo del Duomo, in questo momento oggetto di un’importante campagna di restauri. Con le sue 15,800 canne è il più grande in Italia, secondo in Europa. Guidati dal Maestro Emanuele Vianelli, primo organista della Cattedrale, potrete accedere all’area absidale, normalmente non visitabile, per osservare da vicino il coro ligneo e l’organo, con le sue casse dorate e le ante dipinte, e scoprire il funzionamento di questo meraviglioso strumento. A conclusione della visita godrete dell’ascolto di brani eseguiti per voi dal maestro.

La durata del percorso è di 60 minuti.