Sarà inaugurata venerdì 10 novembre ore 18.30 presso la 809 Art Gallery di Milano (Via Bergamo 1) la collettiva d’arte “Una voce per le donne, tra Arte e Poesia” a cura di Francesca Callipari.



Comunicato:



Con l’avvicinarsi della giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) si è voluto dedicare questa piccola esposizione alle donne, cercando in qualche modo, di dar loro “voce” attraverso opere e poesie nelle quali si evidenziando disagi, sentimenti e passioni vissuti da queste "meravigliose creature"..

La mostra oltre a presentarsi come un incontro che mira a far riflettere, lanciando un messaggio contro ogni forma di violenza e sopraffazione, vuol essere allo stesso tempo un'occasione per celebrare la donna in tutte le sue sfaccettature.



La 809 Art Gallery, situata in zona centrale a Milano in via Bergamo, forte di un’eredità che sconfina dall’800 alle ultime avanguardie del ‘900 si avvicina all’espressione contemporanea, studiandola e comprendendola con la stessa passione rivolta all’Arte del passato. Il progetto di questa galleria prevede di fissare un punto di equilibrio tra espressione artistica del passato, consolidata dal passato ed espressione artistica presente.

Gallery