"Unconfined: The New Galaxy Design": dal 4 al 9 aprile a Base

Dal 4 al 9 aprile, in occasione di Fuorisalone 2017, a Base Milano è esposta Unconfined: The New Galaxy Design​, l'installazione interattiva ideata dallo studio Zaha Hadid Architects e dal collettivo di artisti digitali Universal Everything.

Il design del nuovo smartphone Samsung Galaxy S8 viene omaggiato attraverso un percorso interattivo nel quale i visitatori possono scoprirne gli elementi iconici insieme al suo Infinity Display.