In occasione della Giornata Internazionale Contro le Mutilazioni Genitali Femminili, ActionAid e ZONA sono lieti di invitarvi alla presentazione del cortometraggio UNCUT - La lotta delle donne contro le mutilazioni genitali femminili, giovedì 2 febbraio alle 11.00 presso il Comune di Milano - Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, Sala Alessi a Milano. Si parlerà anche del progetto AFTER, cofinanziato dall'Unione europea e coordinato da ActionAid con la collaborazione di cinque partner europei in Italia, Spagna, Irlanda, Svezia e Belgio, il cui obiettivo principale è mobilitare le comunità di migranti in Europa contro le mutilazioni genitali femminili.