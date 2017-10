Uneven structure + voyager - Orari e dettagli dell'unica data italiana, 26 ottobre

UNEVEN STRUCTURE e VOYAGER, due delle più importanti band del progressive moderno, insieme in un tour imperdibile. Unica data in Italia, il 26 ottobre al Legend Club di Milano.



Gli UNEVEN STRUCTURE (Francia) hanno pubblicato da poco il loro album "La Partition", acclamato da pubblico e critica (Incube - Official Video -> https://youtu.be/ndjjcEqRpRQ)



I VOYAGER (Australia) sono stati da poco annunciati per l'edizione 2018 del SXSW, ad Austin, Texas, uno degli eventi musicali più importanti del pianeta. (Ascension - Official Video -> https://youtu.be/Doi60r3pniA)



Uno show davvero unico per un tour che ha già attraversato festival prestigiosi come l'Euroblast di Koln (Germania).



In apertura troveremo gli italiani OUTER, progressive metal band italiana da Cesena.

"Labyrinthic" - Official Video -> https://youtu.be/TIWa8dTgvqk



Gli orari della serata.

Apertura Porte -> 20:30

Outer -> 21:00 - 21:30

Voyager -> 21:45 - 22:30

Uneven Structure -> 22:45 - Fine concerti



UNEVEN STRUCTURE + VOYAGER - Cooking The Man TOUR

UNICA DATA ITALIANA

Giovedì 26 Ottobre, Legend Club - Milano

Ingresso 10 € in cassa



Evento FB -> www.facebook.com/events/852771614891079/



www.baganarock.com

www.facebook.com/unevenstructure/

www.facebook.com/voyageraustralia/