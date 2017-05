Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 15 maggio 2017 Il 24 Maggio 2017 al Teatro di Milano, l'Associazione Bulgara per lo Scambio Culturale e Ritmika FolkLab presentano "Uniti nella tradizione", un'spettacolo organizzato in occasione della festa della cultura bulgara e dell'alfabeto slavo. I partecipanti porteranno sul palco musica, canti e balli della propria tradizione folkloristica. Il pubblico vedrà esibirsi il gruppo di danza "Ritmika FolkLab", il gruppo musicale composto da Elitsa Todorova e Martin e Kristian Pishtolski, la cantante bulgara Vania Kudeva, il suonatore di cornamusa Radoslav Tarpanov, il gruppo di ballo "Vatra", il gruppo canoro ucraino "Comunità Ucraina di Milano" e il gruppo musicale pugliese " Sonaturi a jurnata". L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Consolato Generale della Bulgaria a Milano e della Regione Puglia, in collaborazione con Salento.US, Associazione "Sogno Salentino", Associazione "Qui Bulgaria", Associazione "Primo Passo", e con il contributo di FRANI Comunication, Reklama TV, Vasile assicurazioni, Azienda Vinicola Vigano Il prezzo del biglietto intero è di 13 euro in platea e di 15 euro on galleria. Sono previste riduzioni per studenti e bambini fino ai 15 anni.

L'Associazione Bulgara per lo Scambio Culturale nasce nel 2016 con l'obbiettivo di diffondere le tradizioni e il folklore nazionale e di creare un punto di aggregazione per la comunità bulgara di Milano e dintorni. Contatti: Sito ufficiale: https://unitinellatradizione.wixsite.com/unitinellatradizione Telefono: +39 338 612 0164 E-mail: info@associazionebulgarascambioculturale.org Sito degli organizzatori: www.associazionebulgarascambioculturale.org Facebook: https://m.facebook.com/culturabulgarainitalia Instagram: ritmikafolklab

Gallery