Unitre Milano – Seminario del 21 dicembre 2018: “la scena del crimine: multidisciplinarietà tra competenze tecniche, mediche e scientifiche”

Venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 15:00, presso l’Auditorium UNITRE MILANO in via San Caolcero 16, si terrà il seminario “La scena del crimine: multidisciplinarietà tra competenze tecniche, mediche e scientifiche”. Parteciperanno come relatori la Professoressa Silvia Di Lernia di UNITRE con “Il sopralluogo giudiziario: tecniche e metodologie, ruolo della balistica forense” e il Dottor Simone Margotti, Dirigente Medico di Medicina Nucleare all’Ospedale S.Paolo, con l’intervento “Tanatologia e sopralluogo: il ruolo del medico”. Un tema dibattuto e di grande attualità, in continua evoluzione grazie ai nuovi strumenti di indagine e da sempre primo interesse di programmi televisivi e pagine dei giornali. L’incontro concluderà il ciclo dei seminari del 2018. I convegni, le conferenze e i corsi seminariali organizzati da UNITRE MILANO rappresentano un’occasione imperdibile anche per conoscere tutti i nuovi corsi proposti. Le lezioni sono liberamente frequentabili, nel numero che si desidera, dagli iscritti in base ai propri interessi culturali e con il solo pagamento di una piccola quota associativa. Possono partecipare coloro che, anche se non in possesso di titoli di studio specifici, desiderano approfondire le proprie conoscenze nei vari campi del sapere. Tutti gli eventi si terranno a Milano nella sede di UNITRE MILANO in via Ariberto 11 oppure nell’Auditorium in via San Calocero 16, con ingresso libero e aperto a tutti gli interessati. Per l’anno accademico 2018/2019, l’Università UNITRE MILANO ha ampliato l’offerta proposta, attivando oltre mille corsi e laboratori in tutti i campi d’interesse. Un fitto programma ricco di incontri, eventi, convegni e seminari riguardanti i più svariati ambiti alimenta l’interesse verso materie tradizionali e contemporanee con un occhio di riguardo all’impiego del tempo libero. Tra i compiti istituzionali di UNITRE, che ricopre tutta la sfera delle possibili esigenze didattiche e culturali degli iscritti, un ruolo primario è rivolto all’attività di ricerca e formazione, da sempre fiore all’occhiello dell’ateneo. Accanto alle lezioni tradizionali non mancano inoltre altri momenti significativi quali conferenze, convegni, incontri, seminari, manifestazioni, rappresentazioni teatrali, musicali, artistiche, gite culturali, visite guidate, attività sociali-turistiche e di tempo libero, orientamento e counseling psicologico. UNITRE Milano: Università delle Tre Età - Via Ariberto, 11 - 20123 Milano www.unitremilano.com - segreteria@unitremilano.com Ufficio Stampa: Studio Binaschi, Ripa di Porta Ticinese, 39 - 20143 - Milano Tel: 02- 36699126 - p.binaschi@studiobinaschi.it