Universita’ Iulm: forum delle risorse umane, tra i relatori la monzese Donatella Rampado

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 14 Novembre a Milano presso l’Università IULM avrà luogo il Forum delle Risorse Umane, il principale appuntamento italiano dedicato ai temi del lavoro e del People Management. “Il nuovo umanesimo del lavoro e delle relazioni umane passa dalle persone” è il tema che animerà i Workshop, Executive Circle, Tavoli Tematici & di Lavoro, Business Matching, Focus Group, Case Study, Lunch e momenti di Networking di questa undicesima edizione. “Quando ho ricevuto l’invito a partecipare all’Executive Circle - Il costo dell'umanesimo: tra sogno e realtà - all’interno del Forum delle Risorse Umane, ho accettato subito con grande entusiasmo” afferma Donatella Rampado. “E’ importante che le nuove generazioni siano il motore principe per il funzionamento di qualsiasi attività imprenditoriale e questo non deve mai essere dimenticato. Il ruolo dell’imprenditore è quello di essere accorto e lungimirante nell’abbracciare le opportunità che le trasformazioni, come quella digital, possono portare alla propria azienda. Il compito del Direttore delle Risorse Umane è quello di valorizzare e aiutare i collaboratori ed i giovani ad integrarsi all’interno di una struttura che muta per adattarsi all’evoluzione del mercato. La cultura umanistica sta ritrovando il suo spazio all’interno dei luoghi di lavoro, portando benefici e nuove prospettive preziose per la crescita delle organizzazioni sia a livello umano sia di business: le aziende che oggi resistono sono quelle che investono sulla conoscenza. Noi, ad esempio, ci stiamo già da anni muovendo in questa direzione, impegnandoci costantemente nella formazione dei collaboratori affinché le innovazioni introdotte all’interno dell’azienda siano comprese e fatte proprie dagli stessi nell’ottica di una crescita e prosperità comune.” Il Forum delle Risorse Umane avrà luogo presso l’Università IULM - Via Carlo Bo 1 – Milano. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.forumHR.it