"Universitari in crisi Official Party": il 13 ottobre ai Magazzini, ospite speciale Gordon

Venerdì 13 ottobre ai Magazzini Generali si terrà Universitari in crisi Official Party, una serata in compagnia dell'amatissimo youtuber Gordon, che farà tappa nel locale in occasione del suo #nonfarelasottonatour.

Si balla commerciale, hip-hop, latina, dance e revival anni '90 in compagnia di deejay milanesi. Per info e prenotazioni: 342 5198414, 393 8939124.