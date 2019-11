Uno spettacolo mitico!

Anche quest’anno la Compagnia Teatrale “Cuore in Pezzi”, formata da attori non professionisti e autofinanziata, metterà in scena uno spettacolo consigliato dai 4 ai 99 anni, intitolato “Non solo Iliade”, tratto dal testo originale di Omero. Da 22 anni la Compagnia, convinta che si possa cominciare a seminare nei piccoli, si cimenta in spettacoli che hanno come oggetto testi classici ridotti per un pubblico di giovanissimi. E la sempre maggiore affluenza di pubblico sembra darle ragione. Attraverso il divertimento, ma rimanendo fedeli all’originale, sono stati presentati negli scorsi anni testi come: Il ritorno di Ulisse, D’Artagnan e i tre moschettieri, I nostri Promessi Sposi, Il Mercante di Venezia, L’Odissea, Fahrenheit 45.

Obiettivo della Compagnia è anche quello di raccogliere fondi attraverso l’offerta degli spettatori, da devolvere in beneficenza a progetti umanitari rivolti ai bambini.

L’Associazione è patrocinata dal Comune di Milano – Consiglio di Zona 5.