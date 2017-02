Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Uno spicchio di bontà": i Lions distribuiranno le arance di Sicilia a favore dei City Angels I gazebo dell'associazione saranno presenti nelle principali vie e piazze di Milano. Volto della raccolta fondi il comico Nino Formicola Milano, 23 febbraio - La raccolta fondi "Uno spicchio di bontà" promossa dai Lions, che a fronte di un contributo libero dei cittadini, distribuiranno arance di Sicilia a chi vorrà sostenere l'iniziativa, si svolgerà sabato 25 febbraio a Milano. I proventi saranno interamente devoluti ai City Angels, i volontari di strada d'emergenza in basco blu e giubba rossa, che si dedicano all'assistenza degli emarginati e dei disabili, oltre che alla tutela dei cittadini vittime della criminalità da strada. Nella giornata di sabato i gazebo dei Lions saranno presenti in Piazza San Carlo, in via Dante angolo via Rovello e in viale Buonarroti angolo via Marghera. Volto della raccolta fondi sarà il comico Nino Formicola, storico testimonial dei City Angels, che ha deciso di impegnarsi in prima persona mettendo a disposizione la propria immagine per sostenere l'evento. "Sarà una buona occasione per unire le forze per un obiettivo importante e comune di solidarietà" ha sottolineato Alberto Arrigoni, governatore del distretto di Milano dei Lions. "Siamo molto grati ai Lions per aver scelto di supportarci attraverso questa raccolta - ha commentato Mario Furlan, fondatore e presidente dei City Angels. - Per noi ogni aiuto che ci arriva è importante. Grazie al ricavato saremo in grado da una parte di acquistare generi di prima necessità per i senzatetto, dall'altra di dare un aiuto alle zone colpite dal terremoto." L'iniziativa si inserisce all'interno del più ampio panorama di eventi organizzati dai Lions in occasione del loro centenario. Per celebrare l'importante traguardo, i Lions si sono infatti posti come obiettivo di assistere oltre 100 milioni di persone entro giugno 2018. I Lions sono stati fondati negli Stati Uniti nel 1917. In Italia nascono nel 1951 e oggi i soci sono 45.500 divisi in 17 Distretti e 1325 Club. Il Distretto 108lb4 di Milano e Provincia conta 1300 soci con 20 Club nel capoluogo lombardo e 25 nell'hinterland. I City Angels sono una onlus costituita da volontari di strada d'emergenza, nascono a Milano nel 1994 su iniziativa di Mario Furlan. Gli Angeli sono impegnati nell'assistenza e aiuto a emarginati, senzatetto, immigrati, tossicodipendenti, disabili e anziani, nonché nella prevenzione e contrasto della criminalità da strada, in collaborazione con le forze dell'ordine. Oggi i City Angels sono presenti in 16 città italiane con oltre 500 volontari. Ogni anno, in media, gli Angeli distribuiscono ai senzatetto oltre tre milioni di pasti, novecento mila capi d'abbigliamento, coperte e sacchi a pelo, servono quotidianamente 300 pasti ad anziani soli, accompagnano oltre 4.000 persone, ecc. Per maggiori informazioni: www.cityangels.it.