Unpack 15 anni di mostre by Galleria Galica & Architects

Dal 25 ottobre al 20 dicembre 2017 Galica UNPACK apre al pubblico la propria collezione e gli archivi dal 2002. Saranno visionabili contemporaneamente all'interno della galleria cento opere di artisti rappresentati o che hanno partecipato come "guest artist" alle mostre organizzate.

UNPACK rappresenta un'occasione unica per i collezionisti per vedere, scoprire ed acquisire opere che avevano perso. Molte opere sono rimaste celate nell'archivio dopo la prima presentazione ufficiale e questo è l'evento speciale che Galleria Galica ha deciso di organizzare per festeggiare i suoi quindici anni di attività.

Saranno esposte le opere di: Arcangelo Sassolino, Arthur Duff, Maria Friberg, Anna Bjerger, Alicia Martin, Francesco Candeloro, Wilfredo Prieto, Christine Streuli, Bertha Fischer, Philip Hausmeier, Emilio Chapela Perez, Paolo Parisi, Aldo Grazzi, Marco Di Giovanni, Fabien Verschaere, Sebastiaan Bremer, Takehito Koganezawa, Stefan Brüggemann, Becky Beasley.



L'inaugurazione è il 25 ottobre dalle ore 17 alle ore 20.

Su appuntamento fino al 20 dicembre 2017 telefonando ai numeri: 02/58430760 - 02/8963330 - 3485238180 oppure inviando una mail a mail@galica.it - info@hit-architects.com