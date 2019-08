Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si svolgerà martedì 24 settembre 2019 presso la Casa delle Memoria a Milano, dalle ore 9 alle 13.30, il convegno Uomini che maltrattano le donne: punire basta? organizzato da Fondazione Somaschi Onlus e CIPM-Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, con il patrocinio del Comune di Milano. La violenza contro le donne si contrasta attraverso la protezione delle vittime e la punizione degli autori. A questi due fronti se ne aggiunge un terzo, la prevenzione di comportamenti violenti recidivi. Alcune realtà lombarde impegnate in questo campo si confronteranno con le istituzioni locali e nazionali e con il mondo accademico per promuovere strategie strutturate di intervento contro la violenza sulle donne a partire dagli uomini maltrattanti. L’incontro è aperto al pubblico, con iscrizione obbligatoria compilando il seguente form online: https://forms.gle/qfN27s54CnGdu4g39. Il dibattito sarà moderato dal portavoce di Fondazione Somaschi Onlus Valerio Pedroni e sarà aperto dagli interventi del vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano Beatrice Uguccioni e del Professore ordinario di Pedagogia all’Università degli studi di Bergamo lvo Lizzola. Seguirà uno scambio di esperienze tra varie realtà del Terzo settore lombardo: Chiara Sainaghi e Maria Rosaria Rapolla per Fondazione Somaschi Onlus, Francesca Garbarino per CIPM - Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, Margherita Branca e Giulio Corrado per Dorian Gray (Varese), Marta Micelli per Icarus (Como), Enrica Beringheli per SaViD – Stop Alla Violenza Domestica (Milano). Dopo una pausa il convegno proseguirà con una sessione di confronto istituzionale introdotta dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano Diana De Marchi. Parteciperanno Maura Misiti del CNR - Centro Nazionale Ricerca, Miriam Pasqui, Responsabile Unità di Coordinamento delle Emergenze Sociali del Comune di Milano, Claudia Moneta, Direttore generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità della Regione Lombardia, Valeria Vaccaro, Capo Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Interverrà, per le conclusioni del convegno, il Vicesindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo.