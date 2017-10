"Uomini e no": dal 24 ottobre al 19 novembre al Piccolo

Uomini e no - lo spettacolo tratto dal romanzo di Elio Vittorini e diretto da Carmelo Rifici- debutterà in prima nazionale al Piccolo Teatro Studio Melato martedì 24 ottobre, dove rimarrà in scena fino al 19 novembre.

Un gruppo di partigiani ventenni è impegnato in azioni di contrasto all'occupazione nazifascista a Milano. Meraviglia, amore e amicizia animano questi giovani a dispetto dell'orrore della guerra.