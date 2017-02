"L'uomo dal fiore in bocca": dall'8 al 19 febbraio al Franco Parenti

Dall'8 al 19 febbraio al Franco Parenti è in programma L'uomo dal fiore in bocca, l'opera di Pirandello nell'adattamento di Gabriele Lavia.

Un uomo "un po' strano", un altro "pacifico" e una donna come “un’ombra che passa in lontananza” sono i tre protagonisti dell'opera che Pirandello scrisse per il Teatro Sperimentale degli Indipendenti. Un atto unico affronta il tema del rapporto travagliato tra uomo e donna, un rapporto oscurato dall'ombra della morte.