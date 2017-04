L’uomo digitale e il lavoro umano. Il 13 aprile Evgenij Morozov in fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 10 aprile 2017 - A Evgenij Morozov, giovane giornalista e sociologo bielorusso, è affidata la prima delle tre lecture e discussioni pubbliche "Milano Talks: tecnologia, creatività e disuguaglianza" dedicate alle trasformazioni sociali ed economiche del mondo del lavoro che Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in partnership con The Adecco Group, organizza in viale Pasubio 5 a Milano. L'incontro, intitolato L'uomo digitale e il lavoro umano, indagherà quale impatto la rivoluzione 4.0 ha sulle dinamiche della cittadinanza, a partire dai protagonisti del mercato del lavoro fino alle nuove modalità di inclusione ed esclusione, passando per le forme di rappresentanza e partecipazione politica. La discussione pubblica, a ingresso gratuito realizzata anche grazie alla collaborazione del Comune di Milano, Fondazione Cariplo, European Alternatives, vede la partecipazione di Lorenzo Marsili, direttore di European Alternatives, e Francesca Bria, direttore del dipartimento di Tecnologia e Innovazione Digitale del Comune di Barcellona. Milano Talks: tecnologia, creatività e diseguaglianza L'incontro L'uomo digitale e il lavoro umano si inserisce nel ciclo di appuntamenti sul futuro del lavoro Milano Talks: tecnologia, creatività e diseguaglianza che Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ha ideato in collaborazione con The Adecco Group in vista di Altri lavori, seconda edizione del Jobless Society Forum, momento pubblico di confronto internazionale su competenze, modelli e soluzioni nei tempi della rivoluzione 4.0 che la Fondazione organizza il prossimo 30 maggio in viale Pasubio 5, a Milano. I prossimi appuntamenti: 11 maggio, ore 18.30 - Lavoro creativo 4.0, lecture pubblica del regista teatrale Amir Reza Koohestani su Lavoro & Creatività in collaborazione con Triennale Teatro dell'Arte. Amir Reza Koohestani è in scena con Timeloss il 12 e 13 maggio al Triennale Teatro dell'Arte - triennale.org/teatro. 12 maggio, ore 18.00 - La diseguaglianza non è un destino, lecture pubblica del Premio Nobel per l'Economia Joseph Stiglitz su Lavoro & Diseguaglianza. Evgenij Morozov Giornalista, sociologo ed esperto di geopolitica, nato in Bielorussia nel 1984, Evgenij Morozov ha fatto parte di organizzazioni non governative legate alla democrazia nell'Europa orientale e della Open Net Initiative, associazione che difende la libertà di espressione attraverso internet. Svolge attività di ricerca a Stanford e scrive per diverse testate, fra cui New York Times, Economist, Wall Street Journal, Financial Times, Washington Post. Autore di L'ingenuità della rete, Contro Steve Jobs, Internet non salverà il mondo e Silicon Valley: i signori del silicio, Morozov si occupa delle ripercussioni che internet, innovazione e digitale hanno su società, economia e politica. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Futuro del lavoro L'area di ricerca dedicata al Futuro del lavoro promuove una riflessione collettiva sulle maggiori trasformazioni che interessano il mondo del lavoro in un'epoca in cui il binomio tra crescita e occupazione sembra allentarsi e l'esperienza dei lavoratori si configura sempre più come eterogenea, fluida, instabile. Tra le trasformazioni di lungo periodo che interessano la nostra contemporaneità un ruolo decisivo lo gioca l'innovazione tecnologica e il modo in cui essa modifica i nessi tra lavoro e società, tra lavoro e politica, tra lavoro e vita umana. Che le tecnologie possano tagliare posti di lavoro nei settori tradizionali è un dato ormai accertato. Il problema è il governo di questo processo su tre fronti principali. Sul piano dei singoli percorsi di vita e di lavoro, sempre più condizionati dalle nuove competenze richieste dell'evoluzione del mercato del lavoro. Sul terreno delle disuguaglianze sociali, che minacciano di inasprirsi e inducono a riflettere sui processi di inclusione e partecipazione alla vita pubblica; sul fronte dell'agire collettivo, spingendo la politica ad assumere per tempo e con responsabilità gli interrogativi aperti da questa sfida epocale, che coinvolge tanto gli attori locali quanto le istituzioni globali. Nasce a questo scopo la Jobless Society Platform, una piattaforma multidisciplinare che, interpellando il mondo della ricerca, della rappresentanza e della politica, favorisce una visione prismatica del fenomeno "jobless society", con particolare riguardo ai sistemi di formazione di competenze, all'interazione tra modello tecnologico e sistema produttivo; ai processi di inclusione ed esclusione dal mercato del lavoro.