"Fuorisalone": dal 4 al 9 aprile in Brera arriva la gigantesca poltrona di Gaetano Pesce

Dal 4 al 9 aprile, in occasione di Fuorisalone 2017, all'incrocio tra via Fiori Chiari e via Brera sarà installata Maestà Tradita​, la versione di 4 metri dell'iconica poltrona di Gaetano Pesce, Up.

L'opera, ispirata alle forme delle veneri paleolitiche, si presenta come un vero e proprio monumento alla donna, simbolo di lotta contro ogni violenza di genere.

Maestà Tradita​ sarà ricoperta di abiti femminili imbevuti di resina precedentemente indossati da donne di tutto il mondo, per rendere metaforicamente ancor più universale questo messaggio di denuncia.