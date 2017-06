La galleria Pisacane Arte inaugura mercoledì 5 luglio, dalle ore 18.30 in via Pisacane 36 a Milano, la mostra "Upwards", esposizione delle opere di NOBA. NOBA è un giovane artista che ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Brera; egli inoltre ha arricchito la sua formazione con diverse esperienze internazionali, durante le quali ha accolto ed elaborato le emozioni vissute grazie alla street-art. Inteso in senso più ampio, il suo vissuto si può definire un'arte "tra le strade", perché trae da queste, idee e ispirazioni cariche di energia creativa. La street-art rappresenta per NOBA uno spazio di sperimentazione e dialogo, fondamentale per stabilire una connessione con l'ambiente circostante. Gli spazi urbani, che agli albori delle opere di NOBA consistevano in uno stimolo creativo per i suoi "street collages", diventano ora elemento di studio ed osservazione. La strada è, quindi, un laboratorio fecondo: la superficie ruvida e vissuta dei muri urbani, usata come base per esporre l'opera creativa delicata e selvaggia, si tramuta in spunto per cogliere l'astratto nel quotidiano, com'è evidente nelle sue ultime tele. Un modo alternativo di guardare la città, che ha portato NOBA ad intuire che da ogni aspetto, anche il più banale, può nascerne un altro nuovo ed originale: nulla è ovvio e scontato, perché tutto può essere rivisto in una forma inedita. In questo senso va inteso il suo messaggio artistico, dove il termine UPWARDS, letteralmente, significa verso l'alto, più concettualmente, esprime ciò che l'arte crea con la sua azione: innalza dal basso gli elementi più umili e conferisce loro un valore nuovo, rinnovandone il fascino. É una bellezza decadente e un po' malinconica quella che ricerca NOBA in un percorso che dalla strada continua poi sulla tela o su altri supporti utilizzati, come oggetti in disuso, vecchie carrozzerie, lastre in metallo, tavole in legno ricomposte, oggetti rottamati e poi riqualificati e resuscitati da NOBA attraverso le sue intuizioni creative. Pezzi lavorati a lungo, anche tramite l'utilizzo di una tecnica mista, che va dall'acrilico, ai pastelli, alla bomboletta spray, al gesso, mischiando linguaggi e tecniche diversi, apparentemente lontani ma armonizzati da un nuovo messaggio artistico. Il disegno, sempre più curato e studiato, ricopre un ruolo centrale per l'artista, che sceglie soggetti semplici e riconoscibili della vita quotidiana, come piante e animali, con l'obiettivo di instaurare una familiarità con il pubblico e, contemporaneamente, di stupirlo. In questa speciale selezione, saranno esposte al pubblico, circa una ventina di opere uniche e disegni. Obiettivo della mostra è coinvolgere lo spettatore, attraverso un percorso che narrerà la crescita e la trasformazione che questo giovane artista sta vivendo. Dai primi dipinti, dove i soggetti principali erano gli animali e i fiori, scelti come ricerca di evasione dall'impostazione accademica classica, alle ultime tele, dove il soggetto si rimpicciolisce per diventare elemento costitutivo di una composizione di parti più ampia, costruita con una volontà narrativa, attraverso l'uso di diversi piani, come le sezioni di colore e l'utilizzo di materiali di riuso. Nota informativa: NOBA Norberto Spina, in arte NOBA, è un giovanissimo artista milanese, studente dell'Accademia delle Belle Arti di Brera e dell'Accademia di Belle Arti di Barcellona. Ha realizzato una serie di mostre collettive ed installazioni in tutta Europa, tra cui citiamo la partecipazione ad Art Apartments a Londra e l'esposizione a Palazzo Reale di Milano dell'opera Rebirth, finalista del concorso Arte 2016. Possiamo trovare le sue installazioni di street art nella maggiori capitali quali Londra, Barcellona, Milano, Berlino, Amsterdam e Marrakesh dove ha soggiornato a lungo. Info Utili Periodo espositivo: dal 5 al 31 luglio 2017 Orario: dal lunedì al venerdì (10-19) e il sabato (10-13/15-19) Ingresso libero Contatti Galleria PISACANE ARTE via Pisacane 36, 20129 - Milano tel. 02.39521644 galleria@pisacanearte.it www.pisacanearte.it galleria.pisacanearte.it