"Upwelling": dal 19 al 22 gennaio allo Spazio Oberdan

Upwelling - La risalita delle acque profonde -di Pietro Pasquetti e Silvia Jop (2017), Premio della giuria come film più innovativo a Visions du Réel 2017- verrà proiettato allo Spazio Oberdan dal 19 al 22 gennaio.

Il film, "diverso da tutti quelli che l’hanno preceduto", come scrivono gli organizzatori, parla di una 'utopia reale' in cui donne e uomini ricominciano dall'inizio: un gruppo di messinesi atipici, capitanati da un sindaco buddista e rivoluzionario, si riappropria della città. Il risultato della narrazione è una "commedia surreale attorno al bisogno di cambiamento". Alla proiezione di venerdì 19 gennaio saranno presenti in sala i due registi Pietro Pasquetti e Silvia Jop insieme al critico Luca Mosso.