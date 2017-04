"Urban Obstacle Race": il 27 maggio da Experience arriva la corsa ad ostacoli

Il 27 maggio 2017, con la riapertura di Experience, nel parco viene ospitata la prima edizione di Virgin Active Urban Obstacle Race, la corsa con ostacoli ispirati agli allenamenti funzionali e atmosfere che riprendono il contesto urbano.

Il percorso si snoderà per sette chilometri lungo l'Ex area Expo, toccando punti come l'Albero della Vita, Palazzo Italia e l'Open Air Theatre. La non competitiva prevederà inoltre ostacoli tutti diversi tra loro, sia naturali che artificiali.

Le iscrizioni, aperte a tutti, prevedono gli unici requisiti di aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.