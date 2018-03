"Urban Street Food": dal 16 al 18 marzo cibo, musica e artigianato a Cologno Monzese

Urban Street Food arriva in via Mazzini, piazza Castello e via Cavallotti, a Cologno Monzese (MI), da venerdì 16 a domenica 18 marzo, portando specialità gastronomiche e mercatini da mattina a sera.

Oltre allo street food, in programma anche musica dal vivo, degustazioni, vendita di prodotti tipici italiani, artigianato e l'esibizione di alcuni artisti di strada. Per maggiori info: 342.7284399, ferrari@infoservicemercatini.com.