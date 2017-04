Spettacolo teatrale USCIRNE VIVE - non solo gli anni di Piombo Un progetto di Maledirezioni con Martina De Santis e Sara Urban Produzione Maledirezioni e Teatro Linguaggicreativi Teatro Linguaggicreativi via Villoresi 26, Milano (MM2 Romolo) 5-6-7-12-13-14-19-20-21 maggio 2017 Venerdì e sabato ore 20,30 - dalle 19,30 offerto al pubblico aperitivo Domenica ore 19.00 - aperitivo a seguire Nel 1974 Pier Paolo Pasolini scriveva che "la ricostruzione della verità a proposito di ciò che è successo in Italia dopo il 1968 non è poi così difficile". Ma anche Pasolini, talvolta, si sbagliava. USCIRNE VIVE - non solo gli anni di Piombo è uno spettacolo sugli anni Settanta in Italia. È uno spettacolo che si interroga sulla im-possibilità di comprendere e raccontare i cosiddetti anni di piombo. Lo sguardo è quello di chi è nato dopo, negli anni '80, e che dunque non ha visto né vissuto quella storia, ma si è soltanto scontrato con la sua eredità e la sua memoria: una memoria complessa, non lineare, spesso negata. Una memoria che la compagnia Maledirezioni tenta, sul palcoscenico, di ridisegnare. E di cui accoglie e dichiara tutte le contraddizioni e gli interrogativi. Entro un arco di tempo che dal 1968 della contestazione arriva sino agli inizi degli anni '80, USCIRNE VIVE racconta le vicende di due personaggi femminili: Anna che sceglie la lotta armata e Lea che la rifiuta, ripercorrendo le tappe principali della storia italiana dall'inizio del movimento studentesco, attraverso la strage di Piazza Fontana, sino all'erompere della violenza, al sequestro Moro, alla conclusione dell'esperienza delle Brigate Rosse e agli intrecci della storia occulta che si cela nella stanze del potere e di cui ancora non molto sappiamo. Maggiori dettagli a questo link: http://bit.ly/USCIRNEVIVE BIGLIETTI: - Intero 14 € - Ridotto 10€ A questo link l'elenco delle convenzioni: http://www.linguaggicreativi.it/tariffe-e-convenzioni/ TESSERA: Per assistere agli spettacoli di Teatro Linguaggicreativi è necessario avere la nostra tessera associativa gratuita. Richiedila sul nostro sito o scrivendo a promozione@linguaggicreativi.it. PER INFO E PRENOTAZIONI: promozione@linguaggicreativi.it Tel. 0239543699