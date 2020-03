Vacanze gratis nel gargano agli infermieri impegnati nell'emergenza covid-19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La categoria degli infermieri si trova ad affrontare un periodo di battaglia in prima linea contro il CORONA VIRUS: oltre al normale lavoro di responsabilità fanno turni interminabili, sono molto esposti al contagio in prima persona e si privano di incontrare i loro cari per evitare un possibile contagio. Per riconoscenza e ringraziarli di quello che fanno in questo periodo, noi dell'Albergo il Giardino di Rodi Garganico gli regaliamo le strameritate Vacanze. Mettiamo a disposizione degli alloggi in determinate settimane della prossima stagione estiva, e dopo una mail di candidatura, avranno la conferma della loro vacanza. Il settore turistico è uno dei più colpiti da questa emergenza, si viaggiava poco anche prima degli attuali decreti e con il prolungare dei tempi della pandemia è a rischio tutta l'affluenza della stagione estiva. Tutto ciò non ci scoraggia, SIAMO GARGANICI e come tali siamo ottimisti e bravi a rimboccarci le maniche in ogni occasione di difficoltà, per questo ci sentiamo molto vicini a tutta la categoria degli infermieri che lottano ogni giorno in corsia. Con la speranza di vedere presto la fine di questa emergenza, e di avere tanti infermieri da abbracciare di persona quest'estate, vi ringrazio dell'attenzione! Il Regolamento lo trovate sul nostro sito www.albergoilgiardino.com Gabriele Buo Albergo il Giardino Rodi Garganico (FG) tel. 0884917033