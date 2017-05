Presentazione "Vedemecum antistress"

Come sbarazzarsi dallo stress e godersi la vita? Come riconoscere i motivi che lo causano e imparare a sconfiggerli? Lo psicologo e psicoterapeuta GIULIO CESARE GIACOBBE risponderà a questi e altri interrogativi durante la presentazione che avrà luogo a Milano il prossimo 24 Maggio presso il Leonardo Hotel Milan City Center in Via Messina, 10 dalle 19.30 alle 23.30. Con il carisma e l’ironia che lo contraddistinguono, il noto psicologo genovese guiderà il pubblico in un viaggio edificante all’interno di quel mondo che tutti conosciamo e sperimentiamo sempre più frequentemente: lo stress, la grande malattia del nostro tempo su cui ha scritto il suo ultimo libro “VADEMECUM ANTISTRESS” (ROI Edizioni).

Come sbarazzarsene e godersi la vita? Durante la serata organizzata da Roi edizioni in collaborazione con Life Strategies Giulio Cesare Giacobbe illustrerà tecniche semplici ma efficaci per sconfiggerlo una volta per tutte e insegnerà a riconoscere i motivi che lo causano, perché, come scrive l’autore, “il problema è che chi ce l’ha spesso non sa di averlo”. «Liberarsi da questo affollamento di pensieri, causa dello stress, rende “imperturbabili ed efficienti come 007”» afferma Giacobbe, autore di alcuni dei più straordinari e “singolari” successi editoriali degli ultimi anni. Con i suoi ‘Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita’ (mezzo milione di copie vendute), ‘Come diventare un Buddha in cinque settimane’ e ‘Come diventare bella, ricca e stronza’ ha completamente reinventato la divulgazione psicologica.

Consapevole che lo stress è sempre in agguato e che, quando arriva, colpisce all’improvviso e con prepotenza, l’autore inserisce all’interno del Vademecum anche un utile “Pronto soccorso contro gli attacchi di panico” che permette di non lasciarsi cogliere impreparati e di imparare a controllare l’ansia. Un libretto da e per vivere disponibile in tutti gli store digitali e in tutte le librerie: «Ma devi leggerlo diverse volte. Finché ti entra dentro. Nella profondità del cervello. E allora la tua vita cambia» conclude l’autore. A fine evento inoltre sarà possibile incontrare di persona lo psicologo. La partecipazione ha un costo di 25€ e include una copia cartacea del libro e un video corso inedito. Acquisto biglietti al link http://www.roiedizioni.it/seminario-giacobbe.html