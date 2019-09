Valerio Guadagno - Armoniose Geometrie

Le sculture di Valerio Guadagno sono riconoscibili a tutti: questi personaggi coloratissimi camminano, osservano, si rilassano proprio come noi e, permettendoci di entrare in empatia, raccontano la sintesi estrema di riferimenti culturali comuni.

Il fruitore si identifica con questi personaggi, cerca di trovare dei punti in comune o in disaccordo in un dialogo continuo con l’“altro”, inteso come incontro di culture e società, ma anche come lato intimo e privato.

Ecco quindi che diventa un interessante (e divertente) sedersi sul divano e dialogare con “Ex-Bambola”, personaggio di cartapesta che se ne sta placido ad ascoltare le chiacchiere di tutti, senza pregiudizi.

Una mostra sensata e comunicativa, interattiva e ludica, che presenta il lavoro di un artista poliedrico e riflessivo.



Da venerdì 4 ottobre 2019

Vernissage ore 18.30

Fino al 31 ottobre



a cura di exfabbricadellebambole



exfabbricadellebambole

via Arimondi, 1 – 20155 Milano (cit. Bonora-Menta)

(zona Piazza Firenze)



Lunedì-venerdì 15-18 in altri giorni e orari su appuntamento



Contatti:

377.1902076 | 320.0834484

exfabbricadellebambole@exfabbricadellebambole.com

www.exfabbricadellebambole.com