Al Castello Sforzesco lo spettacolo teatrale "Una valigia più Ligera"

Domenica 15 luglio il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco si animerà grazie allo spettacolo Una valigia più Ligera, pièce teatrale dello scrittore Pietro Colaprico.

Lo spettacolo, in scena per l’Estate Sforzesca, vedrà anche la partecipazione degli attori-cantanti Valerio Bongiorno e Virginia Zini e dei musicisti Guido Baldoni alla fisarmonica e Raffaele Kohler alla tromba. Saranno inoltre presenti due ospiti d’eccezione: El Pelè (Giancarlo Peroncini) al tolofono e Nadir Scartabelli alla chitarra, testimoni della Milano di un tempo. Altre sorprese saranno previste per chi vorrà abbandonarsi alle intuizioni del teatro-osteria in una serata imperdibile.

Prevendita online sul sito www.atirteatroringhiera.it