I Vallanzaska in concerto al Rugby Rho Festival

Venerdì 23 giugno arriva al Rugby Rho Festival "L'orso giallo tour" dei Vallanzaska Freschi dei festeggiamenti per i 25 anni di attività, la band lavora a un album che non è una "minestra riSKAldata" ed è pronta a rimettere in discussione il sound, gli arrangiamenti, lo stile, la scrittura delle canzoni, scegliendo anche un'insolita copertina firmata dal cantante. "Quando è gatta" è il primo singolo estratto dal nuovo disco in arrivo in autunno. Con "L'orso giallo" - questo è il titolo del prossimo album - i Vallanzaska affrontano il tema dell'ansia, uno dei motori del mondo contemporaneo. Il nuovo singolo preannuncia la nuova direzione stilistica della band milanese: il ritmo in levare si mescola a un sound più pop-rock, dando vita a un brano ironico e leggero che tratta l'erba in tutte le sue forme. Un viaggio scherzoso fra i luoghi comuni sul giardinaggio per affrontare il tema della legalizzazione in maniera divertente, con un ritornello che è un tipico tormentone alla "Vallanza". In "Quando è gatta" non mancano lo ska e l'ironia, due mondi che contraddistinguono da sempre lo stile della band, ma questo brano preannuncia qualcosa di più. Sonorità pop-rock e una scrittura pulita si affacciano all'orizzonte segnando un nuovo fronte della ricerca artistica dei Vallanzaska.