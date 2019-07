Vallanzaska sul palco dell'impronta summer fest 2019 a Pregnana

L'associazione l'impronta, organizza nei giorni 12/13/14 Luglio l'Impronta Summer Fest 2019, al Parco di via Gallarate di Pregnana Milanese. Tre giorni di musica, sport, divertimento e beneficenza!



Nella serata di sabato 13 Luglio saliranno sul palco i Vallanzaska,

la band milanese attiva dal 1991, entrata nella memoria di intere generazioni con veri e propri must della scena alternativa italiana, come Cheope, Spaghetti Ska e Si si si No no no.

Hanno partecipato sia come cast che come sigla a numerosi show televisivi, diventando negli anni la più importante e caratterizzata ska band italiana.

Il nuovo lavoro dei Vallanzaska è un EP, uscito maggio 2019, contenente sei nuovi brani con la produzione artistica di Ciro “Prince Vibe” Pisanelli.



Parte del ricavato dei tre giorni di festa sarà devoluto in beneficenza per contribuire al progetto " DIAMO SPAZIO ALLA VITA" che si occupa della costruzione di case nell'orfanotrofio di Chirundu in Zambia.

Durante l'evento sarà a vostra disposizione il servizio bar e ristorazione dove potrete gustare panini ,grigliate, gelati e birra fresca a fiumi fino a tarda sera! Seguici su facebook su "improntapregnana" o su instagram su "impronta_pregnana".

Gallery