Vampire Weekend in concerto al Magnolia martedì 9 luglio. Orari e biglietti

Dopo lo straordinario successo del nuovo album “Father of the Bride” (“Il padre della sposa”), tornano in Italia i Vampire Weekend per un’unica imperdibile il 9 luglio al Magnolia.

Il gruppo

Una formazione a sette con due batteristi per una scaletta piena di sorprese ma che includerà i loro successi passati e presenti e dove non mancherà certamente "Bambina", la canzone del nuovo album che manifesta la loro fascinazione per l'Italia.

Un atteso ritorno nel nostro paese dopo una lunghissima pausa: sono passati più di dieci anni infatti da quando i Vampire Weekend sono venuti in Italia per l'ultima volta. Undici anni, per la precisione, quattro album – “Vampire Weekend”, “Contra”, il vincitore del Best Alternative Grammy “Modern Vampires of the City” e “Father Of The Bride”– e mille trasformazioni. Anni in cui Ezra Koenig non è certo rimasto inattivo: ha pubblicato su Netflix la sua serie tv anime “Neo Yokio”, continua a tenere il suo show “Time Crisis” su Beats1, ha contribuito alla scrittura e prodotto “Hold Up” di Beyoncé.

Biglietti

I biglietti sono disponibili al link dedicato.