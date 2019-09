Incontro su Van Morrison allo Zigzag di San Donato Milanese

Interessante, preparato, mistico, talentuoso, intelligente, curioso, considerato uno dei grandi artisti del music business internazionale, Van Morrison vanta una carriera, iniziata nel periodo prima dei Beatles, lunga sessant’anni con una ricca discografia che contempla più di quaranta album.

Molto amato e considerato dai musicisti, noto per il suo ruvido carattere, Van Morrison da Belfast, Irlanda, sarà al centro della retrospettiva che gli verrà dedicata a Zig Zag, San Donato Milanese (via Libertà, 10, telefono 025272125) sabato 28 settembre, a partire dalle ore 17.00. Artista che nel corso degli anni ha dimostrato un’indipendenza artistica unica, Van Morrison sarà presentato e raccontato da Guido Giazzi, direttore del Buscadero, tra le più longeve e puntuali riviste musicali.

Van Morrison da tempo si è creato una solida corazza per difendersi dalle insidie di un mondo discografico che non ha mai compreso completamente. In gioventù, vista l’inesperienza, ha pagato lo scotto scontrandosi con manager furbi e disonesti, con contratti non rispettati, con un ambiente interessante ma troppo spesso ostico e infido. Per questo motivo Van Morrison ha cercato nel tempo un’indipendenza artistica che lo legasse il meno possibile all’entourage discografico, tenendo a bada, sentendosi sempre braccato, i media. Nel corso della presentazione, per delineare il personaggio saranno trattati la gioventù a Belfast, l’esordio con i Them, la conquista dell’America, la stagione dei capolavori, l’amore per il blues e per il jazz, gli amici mai dimenticati, la componente mistica, le influenze letterarie, sottolineando e approfondendo anche i lati più controversi della complessa personalità di Van Morrison.

Un’occasione per conoscere un artista unico: come tutti gli incontri di Zig Zag, anche quello dedicato a Van Morrison è libero e gratuito con degustazione enologica conclusiva (si raccomanda sempre la puntualità). Per ulteriori informazioni: www.zigzaglibricd.com.