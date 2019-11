Vanessa Incontrada presenta il nuovo libro scritto insieme a sua madre

Martedì 5 novembre Vanessa Incontrada presenta il libro "Le bugie uccidono" presso la libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele.

La trama del libro

“Vitoria non avrebbe mai dimenticato il 29 maggio 2012. Niente avrebbe potuto cancellare il ricordo del suo primo incontro con il commissario Carrera.” Quel maledetto martedì 29 maggio 2012, Victoria Neri, fotografa spagnola, proprietaria, insieme al suo amico Mirco Galanti, del fotostudio Galanti&Neri, non potrà mai dimenticarlo.

È il giorno del terremoto a Milano e lei, incinta di appena tre mesi, sta per andare a pranzo con Bibiana Clos, la sua migliore amica dai tempi dell’infanzia. Al pranzo però non ci arriverà mai perché poco prima dell’incontro, il commissario Giovanni Carrara arriva nel suo studio e chiede di vederla. La notizia che deve darle è sconvolgente e le cambierà la vita per sempre. Bibiana, modella spagnola, è stata trovata morta nel suo appartamento dopo avere ingerito una massiccia dose di barbiturici. Almeno così pare.

La sua amica non c’è più. Per Victoria è uno shock che la lascia stordita e incredula. Avrebbero dovuto pranzare insieme, si erano sentite proprio la sera prima e c’era qualcosa che angustiava Bibiana e di cui voleva parlarle proprio quel giorno. Il commissario è dispiaciuto, ma non ha dubbi: si è trattato di suicidio. Victoria invece si rifiuta di crederlo. Mai e poi mai la sua amica, così vivace ed esuberante, si sarebbe tolta la vita. Ma chi poteva odiarla a tal punto da volerla morta?

Le indagini della fotografa per le autrici diventano il pretesto per scavare nel passato delle due amiche, per ripercorrerne l’esistenza, le scelte fatte, i rapporti famigliari mai del tutto pacificati. Attraverso un linguaggio attento, emozionale, che alterna il tempo presente a quello passato, da quando, ancora ragazzine, vivevano entrambe a Barcellona, riportano sapientemente alla luce ricordi della loro giovinezza, le sensazioni, gli amori fino a riportare a galla la verità.

Vanessa Incontrada e sua madre

Vanessa Incontrada è nata a Barcellona, ma da molti anni vive in Toscana. Attrice e conduttrice, è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano. Dopo un esordio sulle passerelle, nel corso della sua prestigiosa carriera è stata protagonista di 11 film per il cinema e di 15 serie tv, ha recitato in 4 commedie teatrali e ha condotto oltre 30 programmi televisivi. Insieme con la madre Alicia, nel 2015, ha pubblicato "Insegnami a volare".

Alicia Soler Noguera è nata e vive a Barcellona. Ha due figlie: Vanessa e Alice. Ha studiato scrittura creativa all’Ateneu Barcelonès. Collabora con varie case editrici di lingua spagnola, tra cui Blackie Books, e fa parte del collettivo letterario “Turba Infame”. Le bugie uccidono è il secondo libro che pubblica con Vanessa, dopo "Insegnami a volare" (2015).

Ingresso gratuito.