"Vanity Fair Stories 2019": due giorni di incontri gratuiti con Cristiana Capotondi, Gigi Buffon e tanti altri

Sabato 23 e domenica 24 novembre al Cinema Odeon arriva la 2° edizione di Vanity Fair Stories, il grande evento organizzato da Vanity Fair Italia e patrocinato dal Comune di Milano. Numerosi gli ospiti attesi, tra cui Ambra Angiolini, Luca Barbareschi, Benji & Fede, Daria Bignardi, Gigi Buffon, Cristiana Capotondi, Pierfrancesco Favino, Ilaria D’Amico e tanti altri.

L'iniziativa

Dopo il successo del primo "Vanity Fair Stories" del 2018 (evento che ha registrato oltre 20 mila presenze), l'iniziativa sarà organizzata come una due giorni aperta al pubblico ricca di ospiti nazionali e internazionali con talk, experience, performance, live music, anteprime e proiezioni in esclusiva.

Con "Vanity Fair Stage" si raccontano le storie dei personaggi che stanno cambiando il cinema, la musica, l'arte e più in generale la contemporaneità. I suoi valori e la sua qualità lo hanno reso un’eccellenza unica nel panorama per la capacità di unire la qualità e la tradizione della carta stampata con le rivoluzioni tecnologiche del web e dei social e al tempo stesso con l'invenzione di nuovi format live che rappresentano l'atto finale del suo nuovo corso.

Tutti gli ospiti presenti

Gli ospiti presenti: il giornalista e saggista Lirio Abbate, l’attrice Ambra Angiolini, la cantautrice Malika Ayane, l’attore Valerio Aprea, l’attore Luca Barbareschi, il produttore cinematografico Marco Belardi, il duo Benji & Fede, la giornalista Daria Bignardi, l’étoile Roberto Bolle, l’attore Alessio Boni, il cantautore Brunori Sas, il calciatore Gigi Buffon, l’attrice Margherita Buy, il premio Oscar Milena Canonero, l’autrice e conduttrice Daniela Collu, l’attrice e conduttrice Lodovica Comello, l’attrice Cristiana Capotondi, l’attivista Ilaria Cucchi, il giornalista Roberto D’Agostino, la conduttrice Ilaria D’Amico, l’attore Marco D’Amore, il cantautore Francesco De Gregori, l’Amministratore Delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, l’attore e regista statunitense Matt Dillon, l’autrice e produttrice televisiva Simona Ercolani, l’ex calciatore Samuel Eto’o, l’attore Pierfrancesco Favino, l’attrice Anna Ferzetti, l’attrice Pilar Fogliati, l’attrice Anna Foglietta, il regista Paolo Genovese, l’attrice Claudia Gerini, l’attore Marco Giallini, il produttore cinematografico Nicola Giuliano, il giornalista e conduttore tv Massimo Gramellini, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, l’attrice e comica Caterina Guzzanti, l’attore e comico Corrado Guzzanti.

E poi: l’attrice Lorenza Indovina, la top model LeaT, l’attore Edoardo Leo, l’Amministratore Delegato di Medusa Giampaolo Letta, il cantante Luciano Ligabue, l’attrice Valentina Lodovini, l’Executive Vice President di Sky Italia e Ceo di Vision Distribution Nicola Maccanico, volto tv e conduttrice radiofonica Mara Maionchi, l’attore Vinicio Marchioni, l’ex calciatore Claudio Marchisio, l’attore Valerio Mastandrea, l’agente Moira Mazzantini, il regista Gabriele Muccino, il cantante Tommaso Paradiso, l’attrice Gabriella Pession, il conduttore televisivo Andrea Pezzi, il produttore cinematografico Domenico Procacci, l’attrice Vittoria Puccini, l’attrice Virginia Raffaele, l’attore Alessandro Roja, il cantante, autore e frontman dei Subsonica Samuel, l’attore Riccardo Scamarcio, l’attore Alessandro Siani, l’attrice Kasia Smutniak, il Presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci, la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi, la regista Maria Sole Tognazzi, il regista Marco Tullio Giordana, il produttore Pietro Valsecchi, il regista e produttore cinematografico Enrico Vanzina, il cantante Antonello Venditti, lo sceneggiatore Giovanni Veronesi e l’attore Luca Zingaretti.

Le proiezioni in programma

Tante anche le proiezioni in programma: le serie SKY The Loudest Voice, Caterina la Grande, Chernobyl, His Dark Materials e per FOX La Guerra dei Mondi, il documentario HBO Very Ralph (in Italia esclusiva SKY) su Ralph Lauren, Alda Merini – Una poetessa al telefono, e quello dedicato a un grande regista: Carlo Vanzina il cinema è una cosa meravigliosa. Cinque sale dedicate: due agli incontri, due alle proiezioni e una alle masterclass.

Il programma

E' possibile scoprire il programma completo sul sito dedicato.