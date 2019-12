Vasco Bendini - Stabile instabilità

La Galleria Conceptual è lieta di inaugurare giovedì 12 dicembre alle ore 18 una personale di Vasco Bendini (1922-2015).



In mostra, alcune opere realizzate tra gli anni Cinquanta e Ottanta (con prevalenza di lavori polimaterici e oli su alluminio eseguiti negli anni ’70) avranno l'obiettivo di porre l'attenzione sui periodi di sperimentazione dell'artista a volte meno considerati o, peggio, sottovalutati, rispetto alla vasta produzione di oli su tela.



Bendini ha infatti sempre mantenuto una lucida consapevolezza e una coerente maturità tecnica nei vari momenti della sua attività artistica.

Ogni opera, dalle tempere acriliche su carta Fabriano ai collage e ai polimaterici su tela, è sempre stata frutto di un "gioco" mentale nato da una sorta di profonda interrogazione esistenziale che coinvolge anche il fruitore, ponendogli incessanti domande sul senso dello stare al mondo come uomo e/o artista.

Ogni lavoro è quindi un "evento" a cui Bendini ha assistito accogliendo l’immagine riconosciuta, consapevole di avviare incessanti domande a cui, in modo autonomo e imprevedibile, le opere tentano ancora di dare una possibile risposta.

Gallery