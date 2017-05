Vaultiamo pagina: aperitivi letterari a Milano

Siete mai stati catapultati nell'atmosfera di un romanzo? Avete mai fatto un aperitivo con uno scrittore? Tutto questo ora è possibile! Il Vault 31, in via Cadore a Milano, e la Ad Litteram hanno organizzato un ciclo di incontri letterari che si terranno ogni martedì sera presso il locale meneghino. Il format: sarete accolti da un aperitivo a buffet, per poi essere trasportati all'interno dell'atmosfera letteraria dalle parole degli autori accompagnate da musica scelte apposta per l'occasione! Calendario: Martedì 23 maggio: Federico Paccani, con la partecipazione dello studio di psicologia MoviMenti Martedì 30 maggio: Paolo Linetti, alla serata parteciperanno gli attori del corto tratto da "Arcana Mundi" e il suo disegnatore. Martedì 6 giugno: Lorenzo Bosisio Martedì 13 giugno: Eva Del Rey, con la partecipazione dello studio di psicologia MoviMenti Martedì 20 giugno: Elisa Biffi Martedì 27 giugno: Lorenzo Sartori Martedì 4 luglio: Cinzia del Bigallo Martedì 11 luglio: Veronica Orlandini