"Vecchi libri in piazza Diaz - La moda e il costume": domenica 11 febbraio torna il mercatino per lettori

Domenica 11 febbraio torna Vecchi libri in piazza Diaz, la manifestazione che schiera un esercito di volumi tra piazza Armando Diaz, piazza Duomo, via Baracchini e via Gonzaga.

Gli espositori aderiscono alla mostra-mercato proponendo rarità, libri antichi e di seconda mano, edizioni pregiate e da collezione. I libri in vendita per questa edizione hanno per tema "La moda e il costume".