"Questa è una vecchia amicizia": il 6 luglio incontro al Parco Canile Milano

Giovedì 6 luglio al Parco Canile Rifugio di Milano è in programma Questa è una vecchia amicizia, l'incontro a cura di LAV in collaborazione con CGIL, CISL, UIL, per promuovere le adozioni di cani e gatti adulti da canili e gattili.

Il pubblico, oltre a conoscere alcuni dei progetti LAV per le strutture che ospitano animali in tutt'Italia, potrà conoscere da vicino i cani in attesa di trovare famiglia. Inoltre, verranno presentati alcuni episodi della serie web #insiemexglianimali. Alla spiegazione seguirà un aperitivo.

All'iniziativa presenzieranno: Roberta Guaineri, Assessore al turismo, sport e qualità della vita del Comune di Milano; Paola Foschi, Unità Tutela animali; Manuela Michelazzi, Direttore Sanitario del Parco Canile Rifugio di Milano; Gianluca Felicetti, Presidente LAV; Federica Faiella, Responsabile Area Adozioni; Mirko Zuccari, Educatore cinofilo LAV; una rappresentanza dei sindacati dei pensionati CGIL, CISL, UIL.