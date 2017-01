Vecchio capodanno russo al ristorante Uzbek

Domenica 15 Gennaio vi invitiamo a festiggiare il Vecchio Capodanno Russo. Due settimane dopo la celebrazione ufficiale dell'Anno Nuovo, nella notte dal 13 al 14 gennaio non solo in Russia, ma anche in Ucraina, Bielorussia, e alcuni altri paesi si festeggia - in via informale - il Vecchio Anno Nuovo. Il vecchio capodanno russo è legato al Calendario Giuliano, ormai non più valido dopo l'entrata in vigore di quello Gregoriano. Menù: *Torta di aringa (aringa sotto pelliccia) *Olivie (insalata russa) *Misto di sottaceti (crauti ,cetrioli ,pomodorini russi) *Tortina di arancia con formaggio *Vinegret *Insalata di carote *Crêpes con Nutella e miele *Torta salata *Uova farcite *Zuppa di polpettine *Pollo con farro *Un assaggio di pasticceria fatta in casa *Aqua, succhi di frutta *Una bibita calda a scelta (il the' / caffe) *Un calice di Champagne Kremlin Per informazioni e prenotazioni chiamate il numero 3277454584 o 3291765428.