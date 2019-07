Vedere l'invisibile

L'astrofotografo Fulvio Fabbiano ci guiderà con le sue foto in un percorso a tappe dalla nostra Terra fino alle galassie più lontane raggiungibili con il suo telescopio, ad ogni tappa racconteremo quello che le intuizioni e poi gli strumenti tecnologici ci hanno permesso di comprendere sull'universo che ci circonda e di cui siamo parte, dall'immensamente piccolo all'immensamente grande, dal microscopio al telescopio. Percorreremo un raggio di luce all'indietro e spiegheremo quale sia l'informazione che esso ci trasmette con la scomposizione dei suoi colori come ad esempio la temperatura e la composizione di stelle e pianeti. Mostreremo come siamo circondati dall'invisibilità e come diamo per scontato che quanto limitatamente vediamo sia l'unica realtà, mentre invece intuizione e analogie, il sesto senso, ci portano a scoprirne l'essenza, trasformando l'invisibile in visibile.