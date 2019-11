Vendita benefica natalizia - Aias di Milano onlus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

VENDITA BENEFICA in Residenza Vignale Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 novembre 2019 presso RESIDENZA VIGNALE, via Toti 2 (piazzale Baracca), Milano AIAS di Milano Onlus Torna la tradizionale vendita a scopo benefico di AIAS di Milano Onlus, storica Associazione che da 60 anni si occupa di disabilità a Milano e nell’hinterland. Nelle tre giornate di venerdì 22 (dalle 15.00 alle 19.30), sabato e domenica 23 e 24 novembre (dalle 10.00 alle 19.00) la splendida Residenza Vignale aprirà le sue porte ai milanesi per acquisti natalizi dal sapore solidale. Moltissime le novità di quest’anno e tante le idee regalo per grandi e piccoli: I classici panettoni Cova e Marchesi, le specialità gastronomiche, i dolci Zaini, l’abbigliamento adulti e bambini, gli accessori Restelli, Chiar di Luna e Cri Cri Bags, gli addobbi natalizi, i libri e giochi Chicco, i bijoux, i fiori, le profumazioni Atron, gli articoli Green- Mood un piccolo giardino nel tuo mondo, la biancheria per la casa e tanto altro per uno shopping dal sapore solidale. Il ricavato sarà a favore del nostro progetto sperimentale di “Danza Terapia” che prenderà il via nel corso del 2020 e si rivolgerà ad un gruppo di ragazzi di AIAS di Milano Onlus. L’associazione milanese, col supporto delle sue volontarie invita tutta la cittadinanza a lasciarsi coinvolgere dallo spirito solidale per uno shopping targato “AIAS”. Si ricorda inoltre che nella giornata di venerdì, dalle ore 17.30 circa, verrà servito uno sfizioso aperitivo, realizzato da ragazzi con diverse tipologie di fragilità del progetto AIAS “La Ratatouille”. (approfondimento: http://bit.ly/2iK6X7A). I ragazzi del progetto sono allievi delle scuole medie. Ogni anno viene scelto un nuovo progetto da sostenere, per il 2019-2020 il progetto che verrà sostenuto con il ricavato della vendita benefica natalizia è quello di “Danza Terapia” secondo il ‘’Metodo Fux‘’ o anche conosciuto come danza creativa nata dalla danzatrice e coreografa argentina Maria Fux. L’attività che ci proponiamo di offrire ai nostri ragazzi adolescenti e pre-adolescenti viene vissuta in gruppo e si basa sull’ascolto della musica accompagnato dal movimento spontaneo del corpo. Lo spazio è vissuto con libertà in tutte le sue dimensioni, anche a contatto con le pareti come appoggio e sostegno e sul pavimento per aiutare il rilassamento e l’equilibrio. Il metodo prescelto si accompagna a materiali di diverso tipo, di facile utilizzo e reperimento, con i quali entrare in contatto: elastici, bastoni, tessuti, piume, palloncini, carta crespa, sedie e immagini. L’esperienza degli incontri, ognuno unico e sempre diverso dagli altri, coinvolge la persona nella sua totalità, va a toccare l’aspetto motorio, quelli emotivo e mentale e della relazione. La pratica consente la valorizzazione della vitalità dei partecipanti e la loro libera creatività e fantasia, ne migliora senza dubbio il benessere personale. Gli obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere sono: • Stimolare le possibilità del movimento del corpo e le espressioni del volto; • Far vivere le proprie emozioni ed esprimerle attraverso la danza; • Favorire attraverso il gioco, la musica e gli oggetti, le possibilità di relazione con l’altro Un bellissimo progetto quindi che può rivolgersi a fasce d’età molto diverse e sicuramente grazie alla musica risulta molto adattabile e gradito anche agli adolescenti, che in considerazione della peculiarità della loro età sono a volte i più difficili da coinvolgere. INFO AIAS di Milano Onlus – Vendita Benefica Natalizia Residenza Vignale, via Toti 2 (p.le Baracca) Milano MM1 Conciliazione – Tram 16 e 10 – Venerdì 22 novembre, dalle 15.00 alle 19.30 Sabato 23 novembre, dalle 10.00 alle 19.00 Domenica 24 novembre, dalle 10.00 alle 19.00 Venerdì – aperitivo – dalle ore 17.30 CONTATTI AIAS di Milano Onlus | Uff. Relazioni Esterne comunicazione@aiasmilano.it | www.aiasmilano.it 02 330202 41