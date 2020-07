Pinacoteca Ambrosiana: un aperitivo con Caravaggio e i nuovi orari estivi

Giovedì 9 luglio, dalle 18 alle 21, alla Pinacoteca Ambrosiana sarà possibile partecipare all’esclusivo Aperitivo con Caravaggio, allestito nel Cortile degli Spiriti Magni, con visita privata alla Pinacoteca e focus sulla Canestra di frutta del maestro seicentesco.

Nei mesi di luglio e agosto, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, che conserva al suo interno i capolavori di Leonardo da Vinci, di Caravaggio, di Raffaello, del Bramantino, di Bernardino Luini, di Sandro Botticelli e di molti altri artisti, propone alcune interessanti novità, appositamente pensate per la stagione estiva.

I nuovi orari estivi della Pinacoteca

A luglio e agosto, la Pinacoteca Ambrosiana sarà aperta sabato e domenica dalle 14 alle 19. Dall’8 luglio, la Pinacoteca sarà aperta anche in orario serale, dal martedì al venerdì, dalle 18 alle 21. Ogni martedì di luglio e agosto, inoltre, a tutti i visitatori verrà riservato un biglietto d’ingresso ridotto a 7 euro.

L'Aperitivo con Caravaggio di giovedì 9 luglio

Giovedì 9 luglio si terrà l’Aperitivo con Caravaggio. Si tratta di un appuntamento esclusivo organizzato per un numero limitato di persone, e solo su prenotazione, nel Cortile degli Spiriti Magni, solitamente chiuso al pubblico. Il momento conviviale sarà seguito da una visita privata della Pinacoteca Ambrosiana, con un focus guidato sulla Canestra di frutta di Caravaggio in compagnia del Direttore, Mons. Alberto Rocca.

Sono previsti tre turni da un’ora, solo su prenotazione online tramite il sito dell’Ambrosiana.

Le due rassegne sul Medioevo e su Leonardo Da Vinci

Oltre alle opere della collezione, in Pinacoteca si potranno ammirare altre due rassegne: la prima - L’anatomia dal Medioevo a Leonardo da Vinci, curata da Paola Salvi - presenta, nella sala Federiciana, una selezione di volumi, tutti parte del ricchissimo catalogo della Biblioteca Ambrosiana, che consente di tracciare per tappe significative il percorso degli studi di medicina e anatomia dall’inizio del millennio all’epoca in cui fu attivo Leonardo da Vinci.

L’altra, dedicata alla creatività femminile, originariamente allestita per l’edizione di Museocity / Museosegreto, propone fino al 6 settembre una serie di documenti di donne che si sono distinte, ciascuna nel loro campo d’indagine. Si troveranno, ad esempio alcuni fogli dattiloscritti donati dalla poetessa milanese Alda Merini (1931-2009) al Cardinal Gianfranco Ravasi, fogli autografi di Gaetana Agnesi (Milano, 1718-1799) una delle più importanti matematiche di tutti i tempi, prima donna autrice di un libro di matematica e prima a ottenere una cattedra universitaria di matematica all'Università di Bologna; a queste si affianca la teca con i capelli di Lucrezia Borgia (1480-1519) e parte del carteggio tra la stessa e l’umanista veneto Pietro Bembo, e le lettere a Federico Borromeo di suor Virginia de Leyva (1575-1650), nota per aver ispirato a Manzoni il personaggio di Suor Gertrude, la Monaca di Monza dei Promessi Sposi.